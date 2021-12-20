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Tuzla'da istinat duvarı çöktü, işçi altında kaldı

Tuzla'da istinat duvarı çöktü, işçi altında kaldı
Tuzla'da istinat duvarı çöktü, işçi altında kaldı

Tuzla’da bir inşaatta çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı. Duvar altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölgede bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. İddiaya göre 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkilileri bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarı altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.

Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat

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