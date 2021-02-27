Tuzla'da kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan defineciler, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin bölgede yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi. Define avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur içerisinde kazı yaparken Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ni karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Caraskar sitemiyle kazdıkları toprağı dışarı taşıyan definecilere, bir zabıta memurunun ‘Ne yapıyorsunuz?' sorusuna ise ‘Altın arıyoruz' cevabını verdi. Zabıta Ekipleri tarafından kaçak define yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazı yapan defineciler hakkında soruşturma başlattı. Kaçak kazı yapan definecilerin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başkan Yazıcı'dan zabıta ekiplerine teşekkür

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, korona virüs salgını boyunca özverili çalışan Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Yazıcı, kendisini karşılayan Zabıta Memurları'na yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerimizin komuta merkezini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla çay içtik ve sohbet ettik ve çalışmaları değerlendirdik. Korona virüs pandemisi dönemi dahil Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular. Yaşlılara yardımdan, sokak hayvanlarına yardıma varıncaya kadar, halkın sağlığını ve halkın yaşam standartlarını etkileyecek olan her türlü denetimi ve çalışmayı yaparak bizi gururlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.