Tuzla'da kafedeki silahlı çatışma anları kamerada

Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı. Çatışmada büyük korku ve panik yaşanırken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Postahane Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı.

Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfek ile karşılık vermeye başladı. Dakikalarca süren çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kafe çalışanı da yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi. Çatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başlıyor. İçerideki müşteriler sağa sola kaçışırken bir çalışan yaralanarak yere düşüyor. Başka bir çalışan ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başlıyor. Çatışma sonrası silahlı kişi vurularak bir aracın yanında yere düşüyor.