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Tuzla'da kamyonet kasasına asılı yolculuk kamerada

Tuzla'da kamyonet kasasına asılı yolculuk kamerada
Tuzla'da kamyonet kasasına asılı yolculuk kamerada

Tuzla D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaş, kendisini görüntüleyen bir başka sürücünün ‘İnternete atacağım’ demesi üzerine ‘Çek çek’ diyerek tepki gösterdi.

Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk kamerada - Tıkla İzle

Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca o şekilde yolculuk yaptı. O esnada bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı. Sürücünün ‘Seni çekip internete atacağım' demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘Çek çek, at at' karşılığını verdi. Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Abdul Samet Kaya - Yasin Uğur

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