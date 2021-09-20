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Tuzla'da kamyonun kasası yola devrildi, kupası askıda kaldı

Tuzla'da kamyonun kasası yola devrildi, kupası askıda kaldı
Tuzla'da kamyonun kasası yola devrildi, kupası askıda kaldı

İstanbul Tuzla’da virajı dönen kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyonun kasası yola devrilirken kamyonun kupası ise askıda kaldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Tuzla’da kamyonun kasası yola devrildi, kupası askıda kaldı - Tıkla İzle

Tuzla'da saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kasasında cam elyaf yüklü 41 D 0068 plakalı Mercedes marka kamyonun sürücüsü, virajı döndüğü sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yan yatan kamyonun kasası yola devrilirken kamyonun kupası ise askıda kaldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik akışı aksadı. Öte yandan kaza esnasında kamyonun çevresinde başka bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Halit Arslan
 

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