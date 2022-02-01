Tuzla'da kavga ayırmak isteyen ağabeyi ile kardeşi bıçakladılar

Olay, geçtiğimiz Cuma günü aksam saatlerinde Tuzla Aydıntepe Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bulunan bir parkta oturan gençlere başka bir grup sözlü tehditte bulundu. Aynı mahallede oturan gençler, olayı yatıştırması için arkadaşları olan Recep Yaman'ı çağırdı.

Olay yerine gelen Yaman tartışan iki grubun arasını düzeltip olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Diğer grupta bulunan şahıslardan biri, sokak ortasında bir anda Recep Yaman'a saldırdı. Çıkan kavgada Recep Yaman bıçaklandı. Çevrede bulunan vatandaşların Recep Yaman'ın ağabeyi Hasan Yaman'ı araması üzerine, kardeşini kurtarmak için gelen ağabey Hasan Yaman da aynı grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağabey kardeş, olay yerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Recep Yaman ve ağabey Hasan Yaman'ı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan ağabey ve kardeşe çok sayıda dikiş atıldı. Yaman Ailesi yaşanan olaydan dolayı saldırgan şahıslardan şikâyetçi oldu.

Saldırıya uğrayan gençlerin babası Ekrem Yaman, "Küçük oğlumun arkadaşları bir kavgaya karışmışlar küçük oğlumdan yardım istemişler. Bıçaklı insanlar önümüzü kesti yakınsan gel yardım et diye. Küçük oğlum olay yerine gidip aralarında konuşup tatlıya bağlıyorlar. Çocuklar olay yerinden ayrıldıktan sonra karşı grup büyüklerini arıyor. Büyükleri olay yerine gelince kargaşa çıkıyor. Çıkan kargaşa kavgaya dönüşüyor. Büyük oğlum da kardeşini kurtarmak için olay yerine geliyor. Karşı grup hem büyük oğluma hem de küçük oğluma saldırıyor. İki çocuğumu da bıçaklıyorlar. Neticede hastanedeyiz. İki oğlum da olayda bıçaklanmış. İki oğlum da ameliyat geçirdi. Büyük oğlum ağır ameliyat geçirdi. Hastaneden çıkmadı. Tedavisi devam ediyor. Tedavi ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. Küçük oğlum biraz daha iyi. Büyük oğlumun karın bölgesinde 36 dikiş var, diğer yaralı yerleri kapalı kaç dikiş var bilmiyoruz. Küçük oğlumda 12 dikiş var “dedi.

Kalabalık bir gurubun ağabey ve kardeşe saldırdığı anlar, yaşanan arbede, ve yaralıların hastanede çekilmiş görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muharrem Çam - Abdulsamet Kaya - Halit Arslan

