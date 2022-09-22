Tuzla'da kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Tuzla Deri Organize Yan Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı. İddiaya göre fabrika işçisi Abdullah İnce, fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki içi boş haldeki kum silosu kazanını temizleme görevini yaptığı esnada dengesini kaybederek kazanın içine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazana düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan



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