Tuzla'da kimyasal koku paniği

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.

Tuzla'da kimyasal koku paniğinin yaşandığı yerde AFAD ekipleri araştırmalara katıldı

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açmasının ardından ekipler araştırmalarını sürdürüyor. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri de çalışmalara katıldı. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. Ekipler kanalizasyona atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde dururken özel bir cihaz ile araştırmalarını sürdürüyor

Tuzla'daki koku paniğiyle ilgili soruşturma

Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir koku etkili olmuştu. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Aydemir Kadıoğlu