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Tuzla'da korkutan iş yeri yangını

Tuzla'da korkutan iş yeri yangını
Tuzla'da korkutan iş yeri yangını

 İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir sitenin altında bulunan iş yeri alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı

Tuzla’da korkutan iş yeri yangını - Tıkla İzle

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Tuzla Ahmet Yesevi Mahallesi Alaaddin Sokak'ta bulunan bir sitenin alt kısmındaki mobilya imalathanesinin deposunda meydana geldi. Yangın kısa sürede 600 m2'lik depoyu sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangında ölen veya yaralanan olmadı ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri ise kontrol amaçlı şerit çekerken, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan yangında dumandan etkilenme ihtimaline karşı, olay yerinde birçok ambulans ekibi hazır şekilde bekletildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İbrahim Furkan Çelik
 

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