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Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla'da bir tersanede bulunan, Panama bayraklı 105 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Olay, Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede 11. 00 sıralarında meydana geldi. Tersanede bulunan ve tamirat altında olan Panama bayraklı 105 metre boyundaki T MARE adlı kuru yük gemisinde makine dairesinde yanma meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek geminin bir kısmını sardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınırken gemide soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç
 

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