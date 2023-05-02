Tuzla'da kuru yük gemisinde yangın

Yangın saat 10.00 sıralarında Tuzla'da bulunan Dentaş Tershanesinde meydana geldi. Tershanede bulunan kuru yük gemisinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle tershanede panik havası oluşurken durum yetkililere bildirildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, gemide maddi hasara yol açtı. Çıkan yangında herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Cüneyt Sevindik - Onur Hamzaoğlu

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