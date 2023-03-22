Tuzla'da liseli gençlerin tekmeli yumruklu kavgası: 2 yaralı

Olay dün öğlen saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre okulda öğrenim gören öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup genç arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önünde başlayan kavga okulun bahçesinde devam ederken kavga esnasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki grup arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralanırken olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi çevredeki hastaneye kaldırılırken kavga anları ve sonrası cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Okul görevlileri basın mensuplarının görüntü almasını engelledi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle haber yapmak amacıyla olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasını engelleyen okul görevlileri görüntü almak isteyen muhabirin üzerine yürüdü. Okul yöneticisi olduğunu belirten şahıs cep telefonunu çıkartarak olayın yaşandığı sokağı çekmek isteyen basın mensubunun görüntü almasını engelledi. Ayrıca okul yönetimi basın mensuplarının konu ile ilgili kendilerine yönelttikleri soruları da yanıtsız bıraktı. 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Halit Arslan

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