Tuzla'da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait deponun çatı kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, firmada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Halit Arslan - Cüneyt Sevindik