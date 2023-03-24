Tuzla'da mide botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalar konuştu

Tuzla'da Özel Gisbir Hastanesinde farklı tarihlerde mide botoksu yaptıran bazı hastalarda çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomların görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, mide botoksu yaptıran hastaların çoğunun İstanbul'da ve İzmir'de başka bir özel hastanede ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerde toplamda 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova, geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti. Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

“Ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz”

Mide botoksu yaptıran ve sağlık sorunları olduğunu söyleyen bir kadın hasta, “Bizler botoks mağdurları olarak bugün hastaneye gidemedik. Kalkamıyoruz ya da yürüyemiyoruz vesaire. Bir arkadaşımızı kaybettik bugün. Çok üzüldük, bu bize moral olarak sıkıntı oldu. 250 mağdur, ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda. Bizim bir grubumuz var, grubumuzdaki konuşmalar da böyle. Ben bugün o hastanenin önüne gidip, o insanların acısına ortak olmayı istedim ama kalkamadığım için gidemedim. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. İnsanlar çok mağdur oldu çünkü” dedi.

Halit Arslan

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