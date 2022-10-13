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Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti

Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti
Tuzla'da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti

Tuzla’da gece saatlerinde park halindeki minibüse, ön yolcu koltuğunun yanında bulunan küçük camdan giren hırsız pes dedirtti. Rahat tavırlarıyla da dikkat çeken hırsız, 500 lirayı poşetine doldurup kaçtı. O anlar ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla’da park halindeki minibüse küçük camdan giren hırsız pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz salı günü gece 03.30 sıralarında Tuzla Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Baran Bağlayıcı, evinin önüne park ettiği minibüsü maskeli bir hırsız gözüne kestirdi. Hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra yan koltuktaki küçük camdan minibüse girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken maskeli hırsız, önce şoför koltuğuna yönelip oturdu ardından minibüste bulunan yaklaşık 500 TL tutarında bozuk paraları bir poşete doldurup kaçtı. Sabah işe gitmek için uyanan minibüs şoförü Bağlayıcı, minibüsünden paraların çalındığı görünce hayatının şokunu yaşadı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Baran Bağlayıcı, en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan hırsızın aynı gece 2 minibüse girip hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat

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