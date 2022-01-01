Tuzla'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Tuzla'da saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla beraber otomobille yolculuk eden bir kişi aracını yol kenarına park etti. 41 ADT 326 plakalı araçtaki sürücü ile beraberindeki kişi araçtan birkaç metre uzaklaştıktan sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan aracı izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Otomobilin alev alev yandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor



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