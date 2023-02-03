Tuzla'da piyasa değeri 12 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tuzla'da polis ekipleri motor yağları üreten bir fabrikaya kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasadan toplanan atık yağların işlemden geçirilerek karışımlı akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü görüldü. Fabrikada yapılan araştırmada tanklarda 700 ton işlenmiş yakıt bulunduğunu tespit eden ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından, hakkında tutanak tutulan işletmeye cezai işlem uygulanacağı aktarıldı. Öte yandan yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Enes Şamil Gönenç - Muharrem Çam

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