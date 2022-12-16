Tuzla'da plastik imalathanesinde korkutan yangın: 3 yaralı

Yangın saat 22.00 sıralarında sebebi bilinmeyen nedenle, Tuzla Tepeören Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir plastik imalathanesinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği imalathane kısa sürede alevlere teslim oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İmalathanede çıkan yangına müdahale etmek isteyen işçilerden üçü yaralandı. Yangına müdahale etmeye çalışan işçilerden birisini çevredeki vatandaşlar kurtararak kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Hafif şekilde yaralanan diğer iki işçiyi ise sağlık ekipleri olay yerinde ambulansa alarak müdahale etti. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı imalathanede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

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