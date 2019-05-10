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Tuzla'da polisin havaya ateş açtığı trafik kavgası kamerada

Tuzla'da polisin havaya ateş açtığı trafik kavgası kamerada
Tuzla'da polisin havaya ateş açtığı trafik kavgası kamerada

Tuzla’da zincirleme trafik kazasına karışan gruplar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırabilmek için havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tuzla’da polisin havaya ateş açtığı trafik kavgası kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

O sırada hafriyat kamyonunun şoförü olduğu öğrenilen bir şahsın polisin elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Polise zorluk çıkaran kamyon şoförünü gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

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