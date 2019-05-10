Tuzla'da polisin havaya ateş açtığı trafik kavgası kamerada

Kaza, Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

O sırada hafriyat kamyonunun şoförü olduğu öğrenilen bir şahsın polisin elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Polise zorluk çıkaran kamyon şoförünü gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.