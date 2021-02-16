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Tuzla'da rampadan çıkamayan 10 araç karlı yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Tuzla'da rampadan çıkamayan 10 araç karlı yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Tuzla'da rampadan çıkamayan 10 araç karlı yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle Tuzla’da Aydınlı Yolunda yaklaşık 10 otomobil rampadan çıkamayarak mahsur kaldı. Kimi sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda ilerlemekte hayli güçlük çekti.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Tuzla Aydınlı Yolu üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücüler yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve kardan dolayı yolların kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 araç, kayganlaşan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

Sürücüler otomobillerini yolun kenarına çekerek yoldaki buzlanmanın azalmasını bekledi. Kimi sürücüler de dik rampadan araçlarıyla çıkarken patinaj çekmek zorunda kaldı. Lüks otomobiliyle yolda mahsur kalan bir kadın da, direksiyonda eşinin olduğu otomobili iterek ilerletmeye çalıştı.

Aracıyla yolda mahsur kalan Ömer Kaya, “Yolda mahsur kaldım. Henüz yardım istemedim. Yarım saate yol çözünür diye düşünüyorum. Rampadan yukarı çıkamadım” dedi.

Halit Arslan - Cem Güney Kılıç
 

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