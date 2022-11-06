İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tuzla'da silahlı saldırı sonrası ailelerden barış yemini

Tuzla'da silahlı saldırı sonrası ailelerden barış yemini
Tuzla'da silahlı saldırı sonrası ailelerden barış yemini

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan işçilerin aileleri ve saldırganların yakınları, Tuzla'da bir araya gelerek barış töreni gerçekleştirdi. Törende okunan Kur'an-ı Kerim sonrası barış yemini edildi.

Olay, 8 Ekim tarihinde Yalova Tersane'de meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ne otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü.

Aileler arasında barış yemini

Yaşanan olay sonrası Tuzla'da bir araya gelen tarafların yakınları arasında barış töreni gerçekleştirildi. Tarafların barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barış yemini edildi.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.