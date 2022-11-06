Tuzla'da silahlı saldırı sonrası ailelerden barış yemini

Olay, 8 Ekim tarihinde Yalova Tersane'de meydana geldi. İddiaya göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ne otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü.
Aileler arasında barış yemini
Yaşanan olay sonrası Tuzla'da bir araya gelen tarafların yakınları arasında barış töreni gerçekleştirildi. Tarafların barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barış yemini edildi.
Abdul Samet Kaya - Aykut Zor
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.