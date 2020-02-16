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Tuzla'da tersanede gemi yangını

Tuzla'da tersanede gemi yangını
Tuzla'da tersanede gemi yangını

Tuzla’da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Gemi yangını kontrol altında

İstanbul Tuzla'da bir tersanede bakım için bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tuzla'da tersanede bakım için bulunan bir geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yoğun dumanın kapladığı gemiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Halit Arslan

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