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Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını

Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını
Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını

İstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan canlı hayvan taşıma gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Canlı hayvan taşıma gemisinin boş olması olası bir faciayı önledi. Gemi yangını havadan görüntülendi.

Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokakta bulunan Torgem tersanesinde bir canlı hayvan taşıma gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Canlı hayvan taşıma gemisinin boş olması olası bir faciayı önledi. Öte yandan yangında ölen yada yaralanan olmazken geminin üst kısmında maddi hasar meydana geldi. Gemi yangını drone ile havadan görüntülendi.

Halit Arslan
 

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