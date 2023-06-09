Tuzla'da tornavidalı ve kasklı kavga kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü elindeki kaskı ile servis sürücüsünü darp etti. Servis sürücüsü ise tornavida ile motosiklet sürücüsünü darp ederek kovaladı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aykut Zor
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