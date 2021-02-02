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Tuzla'daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tuzla'daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
Tuzla'daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tuzla'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz kutusu patladı. Patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Doğal gaz patlamasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu bina havadan görüntülendi.

Tuzla'daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay gece 01:00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler binanın ikinci katına kadar yükselirken olayı gören komşular itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken doğal gaz ekipleri sokağın doğal gaz boru hattını kapatarak yangının büyümesini engelledi. Binada bulunan altı kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kişileri kurtardı. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın ardından bina önündeki kamyonun içerisindeki meyveler ve sular etrafa saçıldı. Bina önündeki 2 araç kullanılamaz hale geldi. Gündüz olmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Binada oluşan maddi hasar drone ile havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aykut Zor - Metin Başar

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