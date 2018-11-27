Tuzla'daki kimyasal atık olayında 5 kişi serbest

Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu mevkiindeki 661 parsel numaralı arsada 25 Kasım saat 22.00 civarında kimyasal atıkların toprağa gömülmesi iddiasına ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı, şüphelileri "çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Şüpheli P.U., mahkemedeki sorgusunda, "Biz babamla birlikte nakliyecilik yapıyorduk. Kardeşimle birlikte hurda palet işine başladık. F.V. bize hurda metal işi olduğunu söyledi. Biz Gerede'de bir başka tırdan bu malzemeleri alarak depo olarak kullandığımız boş arsaya getirdik. Bize bu malzemelerin tehlikesiz atık olduğunu söyledi. Biz atıkların konulduğu varillerin hurda metallerini almak için sperelle onları parçalarken yangın çıktı, ,itfaiyeyi aradık" dedi. T.U.'nun babası S.U., olay olduğu zaman Çankırı'da olduğunu, çocuklarının yangın çıktığını söylemesi üzerine İstanbul'a geldiğini ve zehirli atık olayıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

"PİŞMANIM"

Boya çamuru olarak Gerede'den aldığı malzemeyi getirerek gömülmesi için diğer şüphelilere verdiğini söyleyen F.V., pişman olduğunu belirtti.

"ZEHİRLİ ATIKTAN BİLGİM YOK"

Şüpheli R.K. ise, kepçe operatörlüğü yaptığını söyleyerek, "Benim zehirli atıktan bilgim yok. F.V. beni arayarak yangın çıktığını söyledi. İtfaiye yangını söndürürken benden de yardım istedi. Ben de talep doğrultusunda yangının üzerine toprak ve benzeri şeyler attım" dedi.

Sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.