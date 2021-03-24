Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: ‘Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'

İstanbul Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre site yönetimi kısıtlama günleri de dahil olmak üzere site içerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara 200 ile 2 bin lira arasından değişen tutarlarda ceza kesip, ödemeleri ise kendi hesaplarına yaptırdıkları belirtildi.

Öte yandan kesilen para cezasını ödemeyen vatandaşların araçlarının site otoparkına alınmadığı ve tehdit mesajlarına maruz bırakıldığı belirtildi.

“Her gün farklı konularda kesilen cezalara maruz kalıyoruz”

Konuya ilişkin konuşan Avukat Didem Kasapoğlu, “Site içerisinde hem kat maliki hem de 40'a yakın kişinin avukatı olarak rol alıyorum. Aslında olay bir çitle ortak alanın işgal edilmesi sonucu başladı. Müteahhit firmanın yetkilisi kendi lehine siteye ait olan ortak alanı işgal edip bizlerin de bu durumu yargıya taşımamız sonrası bu seferde muhalif kesim ilan edildik. Bir anda linç kampanyası başlatıldı. Olayın mahkemeye taşınması sonrası site içerisinde araçlarımız kabul edilmiyor. Her gün asgari ücret cezası adı altında hukukta hiçbir niteliği olmayan cezalarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Bizlere yazılan bu cezaları da ödemediğimiz takdirde sitenin otopark içerisini araçlarımızın giriş yapılması yapmasına izin verilmiyor” dedi.

“Sosyal mesafe ve maskeden ceza kesiyorlar”

Site yönetiminin uyguladığı birçok yaptırım olduğunu aktaran Avukat Kasapoğlu, “Ayrıca site içerisinde sosyal mesafe ve maske takmama cezası sebebiyle de yaptırımlar uygulanıyor. Bu cezalar 2 bin liradan başlıyor. Kişinin maddi durumuna göre rakamları aşağıya çekebiliyorlar. Yani ceza miktarını site yönetimi takdir ediyor. Yönetim kestiği bu sosyal mesafe ve maske cezalarının ödemelerini kendi hesaplarına yaptırıyor. Herhangi bir polis çağırmadan kaymakamlığa bildirmeden bu ödemeleri tahsil etmeye çalışıyor” diye konuştu.

“Çete olduğumuzu söyleyip şikayet mailleri atıyorlar”

Site içerisindeki vatandaşların görüntülerinin izinsiz olarak paylaşıldığını belirten Avukat Didem Kasapoğlu ,”Site yönetiminin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Site içerisinde yaşayan vatandaşların görüntülerini izinleri almadan çalıştıkları iş yerlerine hatta Genelkurmay Başkanlığı'na kadar gönderip bu insanların çete olduğuna dair mailler gönderiyor. Site içerisinde bu duruma karşı yapmış olduğumuz eylem sonrası askeri cezalar yazılmaya devam ediliyor. Hala otoparka giriş yapamıyoruz. Kendin mülkiyetimize girerken zorluk yaşıyoruz. Bizler konu ile ilgili durumu mahkemeye taşıdık. Şimdilik takipteyiz fakat yaptırımlarını sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.

Abdul Samet Kaya

