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Tuzla'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Tuzla'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Tuzla'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Tuzla’da 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da dün saat 13.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir işyerinde çıkan patlama sonucunda yangından 15 kişi yaralanmış, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

İş yeri sahibi M.U.B., ifadesinde ruhsat talebinde bulunduğunu söylemişti. Ancak polis ekipleri, iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir talebin olmadığını belirlemişti. İş yeri ruhsatı olmayan fabrikanın sahibi M.U.B. ve kimyager O.D. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandılar

Savcılık sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, olay sonucunda 3 kişinin ölmesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı göz önünde bulundurularak tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Gamze Erdemir - Aykut Zor

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