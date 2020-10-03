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Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3 | Maç sonucu

Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3 | Maç sonucu
Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3 | Maç sonucu

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen İsmail Çokçalış'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Haydar'ın müdahalesine meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

11. dakikada sağ kanattan Recep'in ortasında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

20. dakikada Tuzlaspor'un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Gökcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

67. dakikada sağ taraftan Gökcan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat Güz

Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Ferhat Segbefia, Aykut (Yasin dk. 84 ?), Samet (Ahmet dk. 16), Pucko (Gökcan dk. 46), Vedat (Onat Kutay dk. 16) (Özgür Can Özcan dk. 59), Thuram
Yedekler: Metin, Tarık
Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bursaspor: Ataberk, İsmail Çokçalış, Cüneyt, Aykut, Onur (Ramazan dk. 81 ?), Emirhan, Burak Altıparmak, Recep (İsmail Can Çavuşluk dk. 70), Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Ozan İsmail Koç dk. 38), Ali Akman (Çağatay dk. 70)
Yedekler: Deniz, Furkan, Ertuğrul, Batuhan, Vefa, Tugbey
Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Thuram (dk. 20), Erdem (dk. 49 pen.), Özgür Can Özcan (dk. 67) (Tuzlaspor), Burak Altıparmak (dk. 6), İsmail Çokçalış (dk. 9), Burak Kapacak (dk. 11) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Ozan İsmail Koç (dk. 74) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Onat Kutay, Erdem, Segbefia, Erdem, Ferhat (Tuzlaspor), Aykut, İsmail Çokçalış, Özer, Çağatay (Bursaspor)

Mehmet Şirin Topaloğlu

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