Tuzlaspor, 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in sert şutunda kaleci topu zorlukla kornere çeldi.

14. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ömürcan Artan uzak köşeye vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Erol Can Akdağ, ceza sahası yayı önünde arkadaşının pasını iyi değerlendirip gelişine vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Papaker'in vuruşunda top az farkla direk dibinden auta gitti.

59. dakikada Muhammed Demirci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin'i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Mehmet Coşkun'un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Gameli Awuku, Mehmet Coşkun, Rajko Rotman, Erol Akdağ (Bünyamin Yürür dk. 65), Bilal Başaçıkoğlu (James Adeniyi dk. 90+1 ?), Muhammed Demirci (Gianelli Imbula dk. 65), Kevin Mata (Abdoulaye Yahaya dk. 46), Leya Iseka (Ozan Papaker dk. 46)

Yedekler: Emre Koyuncu, Mehmet Taş, Erdinç Altıntaş, Ömer Şahin, Halef Keklik

Teknik Direktör: Kemal Tavacı

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Berkant Gündem, Hakan Çinemre, Leo Schwechlen, Gökhan Süzen (Alihan Kalkan dk. 90+1 ?), Asım Hamzaçebi (Deniz Kodal dk. 90+1 ?), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Erdal Akdarı dk. 46), Okan Derici, Bekir Böke (Samet Gündüz dk. 46), Ömer Şişmanoğlu

Yedekler: Abdülkadir Sünger, Alaattin Öner, Ahmet Tekin

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Erol Akdağ (dk. 34), Ozan Papaker (dk. 59), Abdoulaye Yahaya (dk. 69) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Kevin Mata, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor), Leo Schwechlen (Denizlispor)

Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

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