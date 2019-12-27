Turkcell'in mobil televizyon izleme platformu TV+, 2019 yılı izlenme rakamlarını açıkladı. Buna göre yıl boyunca 1,5 milyar saat izlenmeye ulaştı. Platformda en çok çocuklara yönelik diziler izlenirken, filmlerde de komedi türü tercih edildi. 2019'da 15 milyon kez indirilen TV+'ı, kişi başına düşen dakikaya göre en çok izleyen iller İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa, Mersin, Gaziantep, Aydın ve İstanbul oldu. Yapılan bilgilendirmede; 93 HD, 4 4K olmak üzere kanal sayısı 156'ya ulaşan platform; film, dizi, belgesel ve çocuk filminin haricinde spor içerikleri de izlenilen yayınlar arasında yer aldı.

Yılın en heyecanlı anlarında nefesler tutuldu

Dünyanın nefesini tutarak izlediği spor karşılaşmaları da platformda büyük ilgi gördüğü kaydedildi. Roger Federer-Novak Djokovic Wimbledon Finali, İngiltere Premier Lig - Manchester City-Tottenham Maçı, Euro2020 Grup Eleme Maçları ve Rafael Nadal-Medvedev ABD Açık Tenis Finali maçları, 2019'da en çok ilgi gören spor içerikleri olduğu belirildi.

Yeni dizi ve bölümler

Öte yandan yapılan bilgilendirmede platform; 2019'da ilk kez yayına aldığı dizilerin yeni sezonlarını seyirciyle buluşturmaya devam edeceğini açıkladı. Büyük ilgi gören The Son'ın ikinci sezonu Ocak ayı sonuna doğru yayınlanmaya başlayacak. Victor Lessard'ın ikinci sezonu da yılın ilk aylarında seyirciyle buluşacak. TV+ Özel belgesel içeriği Saklı Dünyalar ise Manila isimli dördüncü bölümüyle yayınlanacak. Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Supernatural ise TV+'ta yayınlanacak diziler arasında bulunuyor. Bilimkurgu, dram dizisi Project Blue Book da bu yılın merak eden yapımlarından biri olarak TV+'taki yerini alacak. Çocukların da birbirinden eğlenceli yapımları izleyebildiği TV+, bu yıl Kukuli ve Planet Cosmo'yu minik izleyicileriyle buluşturacak.

Barış Zavaroğlu: "2020'de bundan daha iyisini yapacağız"

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+'ın mobil uygulamada liderliğin güçlenerek devam ettiği bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Üstün teknolojik altyapımızı çocuklara yönelik yapımlarla, sporun dinamizmiyle, dizilerin heyecanıyla, filmlerin duygularıyla destekledik. Özel içeriklerle fark oluşturmaya başladık. Seyircimizin dokusuna uygun yapımlarla izlenirliğimizi ve bilinirliğimizi artırdık. Sponsorluklarımızla sanatın ve sinemanın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca engellilere yönelik uygulamalarımızla herkesin bu keyfe ulaşması için çalıştık. Fırsat eşitliği yolunda önemli mesafe kat ettik. 2020'de bütün bu saydıklarımızı ve daha fazlasını yaparak global bir marka olma yolunda yürüyeceğiz." dedi.

Engelleri Aşan Filmler Projesi

Ayrıca bu yıl TV+ engelli kullanıcıları için Engelleri Aşan Filmler Projesi'ni de geliştirdi. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de platformun içeriğinden faydalanmaları sağlandı. 555'inci kanalda yayını süren ve büyük ilgi gören Engelleri Aşan Filmler kategorisinde 25'in üzerinde film bulunuyor ve engelliler için genişlemeye devam ediyor.

2019'da sanat da desteklendi

Bu sene TV+ Türkiye'nin prestijli sinema festivallerine sponsor olarak kültür sanata katkısını gösterdiği kaydedildi. 55. Antalya Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV'nin düzenlediği Filmekimi'nin resmi sponsorluğunu üstlenen platform, gelenek haline gelen Bomontiada'da TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri ile dünyaca ünlü bağımsız filmler sinemaseverlerle buluştu. TV+ ile Sıra Dışı Sinema etkinliği ile de görselliğiyle büyüleyen yapımlar, o filmin dokusuna uygun olan İstanbul'un tarihi mekanlarına taşındı ve izleyiciler unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Tüm bu etkinliklerde gösterimi yapılan filmler, görme engelli misafirler için sesli betimleme seçeneği ile sunuldu.