TV+ çocukları Kral Şakir'le buluşturdu

Hayatın her alanında eğitime destek veren Turkcell, dijital içerik platformu TV+ ile yarıyıl tatilinde de çocukların yanındaydı. Platformun ana sponsorluğunda Vadistanbul'da düzenlenen etkinlikte buluşan çocuklar, Kral Şakir'in üreticisi Varol Yaşaroğlu'nun çocuk çizim atölyesine katıldı, imza günü ve çeşitli aktivitelerle tatilin tadını çıkardı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikteki 3 seansı toplam bin 250 çocuk takip etti. 13.00-20.00 saatleri arasında yapılan ücretsiz programa ilgi akşam saatlerinde daha da yoğunlaşırken etkinlik alanını, ebeveynlerin de olduğu yaklaşık 11 bin kişi ziyaret etti.

Severek takip ettikleri Kral Şakir karakterleriyle buluşan çocuklar, eğlenceye Zumba Show ile başladı. Varol Yaşaroğlu ile söyleşi yapan çocuklar Varol Yaşaroğlu'ndan Kral Şakir'i çizmeyi öğrendi. Kral Şakir'in yapım şirketi Grafi2000 eğitmeni gün boyu 3 seansta Üretici Çocuk Çizim Eğitimi verdi. Çocuklar aldıkları eğitimin ardından sahnede Kral Şakir karakterlerini çizdi. Varol Yaşaroğlu ile saat 16.00'da başlayan imza etkinliğinin ardından düzenlenen sahne şovlarıyla eğlenen çocuklar, Kral Şakir ve Fil Necati'yle tanışmanın heyecanını da paylaştı.

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