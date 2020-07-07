TV+ en çok izlenenler listesini açıkladı

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, haziran ayına ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre platformu en çok izleyen ilk 10 şehrin başında İstanbul yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon takip etti.

Haziran ayında, TV+'ın en çok izlenen filmlerinin başında ise başrollerini Dwayne Johnson ve Naomie Harris'in paylaştığı Rampage: Büyük Yıkım geldi. Equalizer 2, Otel Transilvanya 3, Overlord, Madagascar 3 ise en çok izlenen ilk 5 film arasında yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncuların dizileri

Yapılan bilgilendirmede; Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmleri Temmuz ayında TV+'ta olacak. Bu ay başında yayına başlayan ve Harlem'deki suç örgütlerini konu alan Godfather of Harlem dizisi tüm bölümleriyle TV+ ekranlarından izlenebilecek. Dizinin başrolünde Oscar ödüllü aktör Forest Whitaker yer alıyor. Narcos'un üreticilerinden Chris Brancato ve Paul Eckstein'in imzasını taşıyan dizi, 60'lı yıllarda hapisten çıkan ve Harlem'e dönen Bumpy Johnson'ın İtalyan mafyası ile olan mücadelesini anlatıyor.

TV+ arşivine eklenen bir diğer dizi ise bilimkurgu kategorisinde yer alan Spides. Dizinin başrollerinde Rosabell Laurenti Sellers, Falk Hentschel, Florence Kasumba ve Desiree Nosbusch yer alıyor. Hikâye, gizemli bir ilaç aldıktan sonra komaya giren ve bu ilacın uzaylılar tarafından verildiğini fark eden başkarakter Nora'nın etrafında geçiyor. Spides da tüm bölümleriyle TV+'ta izlenebilecek.

Çocuklara özel kategorisinde ise Madagaskar 3 ve Otel Transilvanya en çok izlenen 5 film arasında yer alırken, bu filmleri Equalizer 2 ve Overlord takip etti.

Ayrıca temmuz ayında Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanını TV+ ekranlarında olacağı, 12 Temmuz'da Avusturya Grand Prix'si ile başlayan Formula 1 yarışları ve Premier Lig'in en köklü rekabetlerinden Arsenal - Liverpool karşılaşması TV+ ekranlarında olacak. Dünyanın 1 numaralı basketbol organizasyonu NBA heyecanı da 30 Temmuz'da TV+'ta yaşanmaya başlayacağı kaydedildi.