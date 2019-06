TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Shoplifters filmiyle başlıyor

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+ ile Açık Havada Başka Sinema başlıyor. Pek çok ödül ve adaylık kazanmış 14 film, İstanbul'un kültür sanat hayatının vazgeçilmez mekanlarından bomontiada'da ücretsiz olarak gösterilecek. İstanbullular yazlık sinema nostaljisini doyasıya yaşayacak.

Robert Redford'un son filmi de programda

Havanın kararmasıyla beraber günün yorgunluğunu keyifli bir sinema akşamıyla atmayı sağlayacak olan etkinlik 12 Haziran'da Arakçılar (Shoplifters) filmiyle başlayacak ve 18 Eylül'de Little White Lies 2 filmiyle sona erecek. Ücretsiz gösterimler ve etkinlikler ayrıca sosyal medya üzerinden #havalıfilmler etiketli paylaşımlarla da takip edilebilecek.

TV+ ile Açık Havada Başka Sinema'da Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki'nin Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ve Ekümenik Jüri Ödülü alan yeni filmi Kefernahum, Robert Redford'un son filmi İhtiyar Adam ve Silah (The Old Man&The Gun), İranlı yönetmen Cafer Panahi'nin Üç Hayat (3 Faces), Oliver Assayas'ın Çifte Hayatlar (Doubles Vies), başrolünde Mads Mikkelsen'in olduğu Arctic, Oscarlı yönetmen Laszlo Nemes'in Sunset, balet Rudolf Nureyev'in hayatını anlatan ve Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Beyaz Karga (The White Crow), başrollerinde Melisa Sözen'in de yer aldığı Fransız filmi Acele Baba Aranıyor (Adopt a Daddy) da gösterilecek filmler arasında. Ayrıca Andrei Tarkovski'nin klasikleşmiş Solaris filmi de programda yerini aldı.

İlk gösterim: Altın Palmiye ödüllü Shoplifters

TV+ ile Açıkhavada Başka Sinema'nın açılışında 12 Haziran Çarşamba akşamı Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan Japon yapımı Arakçılar (Shoplifters) filmi gösterilecek. Hayatını küçük market hırsızlıklarıyla sürdüren yoksul bir Japon ailenin hayatını anlatan filmin yönetmeni Hirokazu Kore-eda. Bu modern Oliver Twist hikayesinde devletin toplumun en muhtac kesimlerini yüzüstü bırakışı ve ailenin aslında dayanışmak olduğu anlatılıyor.

TV+ ile Açık Havada Başka Sinema'da bu yılın programı şöyle:

12 Haziran: Shoplifters (Arakçılar)

19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)

26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris

10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)

17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)

24 Temmuz: Arctic

31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)

21 Ağustos: Colette

28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)

11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)

18 Eylül: Little White Lies 2