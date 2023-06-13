TV+ ve Warner Bros. Discovery iş birliği devam ediyor

Roland Garros'ta oynanan birbirinden heyecanlı maçları canlı yayınlarla milyonlarca sporsevere ulaştıran TV+, Warner Bros. Discovery iş birliğini devam ettiriyor. Platformunda, Warner Bros. Discovery bünyesinde yer alan 7 kanal bulunduran TV+, Eurosport 1 ve 2'nin yanı sıra çocuk kanalları Boomerang, Cartoon Network, belgesel kanalı Discovery, ulusal kanallar TLC, DMAX ve çeşitli kategorilerinden ‘seç izle' içeriğini ekranseverlerle buluşturuyor. Dünyanın toprak korttaki en zorlu ve prestijli tenis turnuvalarından biri olan Paris'teki Roland Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler finalini, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TV+'ın stratejik içerik partnerlerinden Warner Bros. Discovery CEE MENA & Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke birlikte izledi.

“Anlaşmamız uzun soluklu”

Warner Bros. Discovery ile TV+ iş birliğinin uzun soluklu olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şöyle konuştu:

“TV+'ta sporseverleri kaliteli içeriklerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınladık. Bu alandaki yelpazemizi daha da genişleterek tenisten bisiklete, yelkenden golf karşılaşmalarına kadar birçok içeriği sporseverlerle buluşturan Eurosport 1, Eurosport 2 gibi spor dünyasının en prestijli kanallarını da bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzleyicilerimize daha fazla kaliteli içerik sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirtmek isterim.”

Warner Bros. Discovery CEE MENA & Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Spor karşılaşmalarını canlı izlemenin heyecanı bana her zaman çekici gelmiştir. TV+ ile ortaklığımız sayesinde turnuvayı izleyicilerimize ulaştırmanın ve onları bu heyecana ortak etmenin gururunu yaşıyoruz. Roland Garros'un resmi yayıncısı olarak turnuvanın her anını ekrana getirdik. Öte yandan, uzun süredir iş birliği yaptığımız değerli ortağımızla birlikte erkekler finalini izlemek de ortaklığımızı kutlamanın mükemmel bir yolu oldu. Spor, lifestyle, çocuk, reality ve belgesel türlerindeki en iyi hikayelerimizden oluşan içeriklerimizi TV+ izleyicilerine sunmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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