TV+ yarıyıl tatilinde çocukları Kral Şakir'le buluşturuyor

TV+, yarıyıl tatilinde de çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak etkinliklerine devam ediyor. Platformun ana sponsorluğunda, 29 Ocak Pazar günü Vadistanbul'un ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek özel etkinlikte, Kral Şakir'in üreticisi Varol Yaşaroğlu'nun çocuk çizim atölyesi, imza günü ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.
AVM'nin zemin kat etkinlik alanında, 13.00-20.00 saatleri arasında yapılacak ücretsiz programda, Kral Şakir karakterleriyle tanışacak çocuklar, Zumba Show ile eğlenecek. Varol Yaşaroğlu, Grafi2000 Üretici Çocuk Çizim eğitiminin ardından, çocuklara sahnede Kral Şakir karakterlerini çizdirecek. Saat 16.00'da başlayacak imza etkinliğinin ardından düzenlenecek ikinci seansta da çocuklar sahne şovlarıyla eğlenecek, çizim eğitimi sonrası Kral Şakir ve Fil Necati'yle tanışacak.
Program akışı şöyle açıklandı:
29 Ocak 2023, Pazar
- 13.00 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
- 13.30 Sahnede Zumba
- 14.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 1. Seans
- 15.00 Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir'i çiziyoruz
- 16.00 Varol Yaşaroğlu Kitap İmza
- 17.30 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
- 18.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 2. Seans
- 19.00 Sahnede Zumba
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19.15 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma
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