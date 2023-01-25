TV+ yarıyıl tatilinde çocukları Kral Şakir'le buluşturuyor

TV+, yarıyıl tatilinde de çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak etkinliklerine devam ediyor. Platformun ana sponsorluğunda, 29 Ocak Pazar günü Vadistanbul'un ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek özel etkinlikte, Kral Şakir'in üreticisi Varol Yaşaroğlu'nun çocuk çizim atölyesi, imza günü ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

AVM'nin zemin kat etkinlik alanında, 13.00-20.00 saatleri arasında yapılacak ücretsiz programda, Kral Şakir karakterleriyle tanışacak çocuklar, Zumba Show ile eğlenecek. Varol Yaşaroğlu, Grafi2000 Üretici Çocuk Çizim eğitiminin ardından, çocuklara sahnede Kral Şakir karakterlerini çizdirecek. Saat 16.00'da başlayacak imza etkinliğinin ardından düzenlenecek ikinci seansta da çocuklar sahne şovlarıyla eğlenecek, çizim eğitimi sonrası Kral Şakir ve Fil Necati'yle tanışacak.

Program akışı şöyle açıklandı:

29 Ocak 2023, Pazar

13.00 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma

13.30 Sahnede Zumba

14.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 1. Seans

15.00 Varol Yaşaroğlu ile Kral Şakir'i çiziyoruz

16.00 Varol Yaşaroğlu Kitap İmza

17.30 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma

18.00 Grafi2000 Çizim Eğitimi 2. Seans

19.00 Sahnede Zumba

19.15 Kral Şakir ve Fil Necati'yle Tanışma



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