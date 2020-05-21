TV+'ın tüm kanalları 24-31 mayıs arasında abonelere açık olacak

Turkcell'in televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı'nda izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlandığını açıkladı. 24-31 mayıs tarihleri arasında 150'den fazla TV+ kanalı tüm kullanıcılara açık olacak.

Yapılan bilgilendirmede; en sevilen kanallar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ ile bayram boyunca izleyicilerle olacak. Bu özgün içeriklerin yanı sıra, tüm dünyanın takip ettiği Alman futbol ligi Bundesliga'nın heyecan dolu karşılaşmaları da sporseverleri bekleyecek. TV+ kullanıcıları yayınları ister televizyondan isterlerse de telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek.

Ayrıca kullanıcılar kanallarındaki yayınları durdurulabilecek, canlı yayını geri alabilecek ve istedikleri programları kaydedebilecekler.