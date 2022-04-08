TV+'ta nisan ayında yayınlanacak filmler ve diziler belli oldu

Kaliteli dizileri seyircilerle buluşturmak için yeni içeriklerle sürekli güncellenen TV+, Nisan ayında da dünyanın ve Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği dizi ve filmleri portföyüne eklemeye devam ediyor. Bu ay dijital televizyon platformuna eklenen diziler arasında, 2. sezonu ile bir salgın hastalığın yayılmasını anlatan Almanya-Danimarka ortak yapımı ‘Sloborn', Türk başrol oyuncularıyla ekrana gelecek Alman yapımı polisiye gerilim dizisi ‘Unbroken' ile tek bir olayı iki farklı karakterin gözünden anlatan, 2 bölümlük ‘Ferdinand von Schirach: ENEMIES' dizisi bulunuyor.

Film arşivini de sürekli güncelleyerek, dünyaca ünlü filmleri filmseverlerle buluşturan dijital televizyon platformuna nisan ayında eklenen filmler arasında, yayılan bir salgına karşı karantinaya alınan küçük bir kasabada çocuğunu kurtarmak için zamana karşı yarışan bir annenin verdiği mücadeleyi konu edinen ‘Lakewood', teknolojinin duygusal ihtiyaçları ne kadar karşılayabileceğine odaklanan ve gelecekte insansı robotlarla birlikte bir yaşamı anlatan bir bilimkurgu aşk hikayesi ‘I'm Your Man' yer alıyor.

Platformda seyircilerle buluşacak diğer yapımlar arasında ise görme engelli eski bir kayakçı olan Sophie'nin yaşadıkları gerilim dolu anları ve engelliler için tasarlanmış bir mobil uygulama ile yardım istediği Kelly'nin hikayesini konu edinen ‘See For Me' ve ABD Başkanı Başkan John F. Kennedy'e düzenlenen suikastı işleyen ‘JFK Revisited: Through the Looking Glass' fimleri yer alıyor.