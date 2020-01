TV+'tan çocuklara karne hediyesi

Turkcell'in dijital TV platfomu TV+, minik izleyicilerini sömestr tatilinde çok eğlendirecek bir karne hediyesi hazırladığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede platform, 20-26 Ocak tarihleri arasında çocuk kanallarını tüm üyelerine hediye edecek. Geçtiğimiz yıl en çok çocuklara yönelik dizilerin izlendiği TV+'ın kanalları arasında yer alan Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Baby TV, Duck TV, Minika Çocuk, Minika Go ve TRT Çocuk HD, bir hafta süresince ücretsiz izlenebilecek.

Öte yandan, minik kullanıcıların tercihlerine göre seçilen Harry Potter Serisi, 4N1K, Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas, The Lion King, Kral Şakir, The Lego Movie ve Wall-E gibi yapımlar da izlenebilecek.