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Tweet atmayanın hesabı silinecek

Tweet atmayanın hesabı silinecek
Tweet atmayanın hesabı silinecek

Sosyal paylaşım platformu Twitter, altı ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.

Hesaplarına giriş yapan ancak paylaşım yapmayan kullanıcıların da hesapları silinecek. Operasyonun 11 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtilirken silinmesi planlanan hesaplara e-Posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.
Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek. Twitter, aktif kullanıcı sayısını hesaplarken her gün en az bir kere sisteme giriş yapan kullanıcılar üzerinden hesaplıyor. Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.

​Türkiye Gazetesi

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