Twitch'te 1 milyon dolarlık vurgun yapan kart dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya ağlarında kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmış, söz konusu soruşturma çerçevesinde hareket eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında dolandırıcılarla ortak hareket ettiği tespit edilen fenomenlerin de olduğu 42 şüpheli yakalanmıştı.

Dolandırıcıların 3'ü karantinada, 6'sı çocuk

Zanlılardan Korona temaslısı 3 şüpheli evlerinde karantinaya alınırken, geri kalan 39 kişiden 6'sı yaşları 18'den küçük olduğu gerekçesi ile İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildi. Dolandırıcılık şüphelisi diğer 33 kişi ise İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden savcılığa sevk edildi.

Soruşturmanın detayları

Soruşturmaya konu olan kredi kartı dolandırıcıları, sosyal medya platformu Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında 31'i Twitch fenomeni 42 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları saptanmıştı. Yeni nesil genç kuşak arasında oldukça popüler olan ve sıkça takip edilen Twitch fenomenlerinin, kredi kartı dolandırıcıları ile birlikte vurgun yaptıkları iddia ediliyor.

Sadık Kahraman



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