İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Twitter çöktü mü? Twitter'da neden twit atılmıyor fotoğraf paylaşılmıyor!

Twitter çöktü mü? Twitter'da neden twit atılmıyor fotoğraf paylaşılmıyor!
Twitter çöktü mü? Twitter'da neden twit atılmıyor fotoğraf paylaşılmıyor!

Twitter’da fotoğraf paylaşımı yapamayan ve tweetdeck'i kullanamayan kullanıcılar sorun yaşıyor. Twitter kullanıcıları yaşanan sıkıntılar konusunda açıklama beklerken Twitter yetkililerinden probleme dair açıklama geldi...

Twitter, Twitter ve TweetDeck'te dünya genelinde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.