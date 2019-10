Twitter çöktü mü? Twitter'da neden twit atılmıyor fotoğraf paylaşılmıyor!

Twitter, Twitter ve TweetDeck'te dünya genelinde yaşanan sorunla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.