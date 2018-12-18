İhlas Haber Ajansı

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Twitter hesabından Twitter'ı eleştirdi

Twitter hesabından Twitter'ı eleştirdi
Twitter hesabından Twitter'ı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Twitter, Facebook ve Google’ı Demokrat Parti yanlısı olmak ile suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda başta Twitter, Facebook ve Google'ı Demokratlardan yana olmakla suçladı. Trump insanların hesabını takip etmelerinin engellendiğini belirterek, “ Facebook, Twitter ve Google demokratlar yanlısı davranıyor, bu çok saçma. Özelikle Twitter, insanların “@realDonaldTrump” hesabına katılmalarını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.
Trump'ın Twitter'da 56 milyon civarında takipçisi var. ABD'nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama'nın takipçi sayısı ise 103 milyondan daha fazla.  

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