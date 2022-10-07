Twitter'ın Musk'a açtığı dava durduruldu

Sosyal medya platformu Twitter ile teknoloji girişimcisi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk arasındaki “satın alma” krizi sürüyor. Twitter yönetiminin, 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçen Elon Musk hakkında şikayette bulunmasıyla yargıya taşınan olayda yeni gelişme yaşandı. Delaware Mahkemesinden Yargıç Kathaleen McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim'e kadar ertelenmesine karar verdi. McCormick, "İşlem 28 Ekim saat 17.00'ye kadar tamamlanmazsa taraflara Kasım ayında duruşma tarihlerini almak için aynı gün e-posta yoluyla benimle iletişime geçmeleri talimatı verilecek” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Twitter'dan yapılan açıklamada, “İşlemi 28 Ekim'e kadar (hisse başına) 54.20 dolardan kapatmayı dört gözle bekliyoruz” denildi.

Musk, satın almak için yeniden teklifte bulunmuştu

ABD medyası 4 Ekim'de, Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek Twitter'a yeniden satın alma teklifinde bulunduğunu yazmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'a bir mektup göndererek Twitter'ı hisse başına 54.20 dolar olmak üzere toplamda 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşma fiyatıyla satın almak için bir teklifte bulunduğu aktarılmıştı. Twitter'ın Musk'a dava açması ile tarafların arasında mahkemenin 17 Ekim'de yapılması bekleniyordu.

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