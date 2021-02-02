Tyler Boyd Sivas'a geldi

2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varılan ve dün resmi sözleşmeye imza atan Tyler Boyd, bugün Sivas'a geldi. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve As Başkan Faruk Taşseten ile tanışan Tyler Boyd, daha sonra takımla bir araya geldi.

“Tyler Boyd ile daha güçleneceğiz”

Başkan Mecnun Otyakmaz, transferin hayırlı olmasını dileyerek, “Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bu güne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Sivasspor tekrar patlama yapacak”

Tyler Boyd ise, Sivasspor'un ile tekrar patlama yapacağına inandığını belirterek, “Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım” şeklinde konuştu.

Boyd, kırmızı beyazlı takımda 99 numaralı formayı giyecek.

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz

