Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'un 161. yabancı transferi oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi 3.5 yıllığına renklerine bağlamasının ardından Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı da sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi renklerine bağlayan Trabzonspor, ara transfer döneminde Kouassi'nin ardından ikinci transferini de Edin Visca ile yaptı.

161. yabancı

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 161 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Karadeniz ekibi, Puchacz'la 37 yabancı oyuncu transferini yaptı.

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 374 günlük görev süresi boyunca; Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere) Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili)Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa) Corneliuas (Danimarka) , Denswill (Hollanda), Puchacz'ı (Polonya) kadrosuna kattı.

Polanya'dan transfer edilen 7. oyuncu

Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'un Polonya'dan transfer ettiği 7. oyuncu oldu. Bordo-mavililer daha önce Jacek Cyzio, Miroslaw Szymkowiak, Pawel Brozek, Piotr Brozek, Arkadiusz Glowacki ve Adrian Mierzejewski'yi renklerine bağlamıştı.

Gökmen Şahin