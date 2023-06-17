TYT sınavına son dakikada yetişen öğrencilerin heyecanı kameralara yansıdı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla başladı. Bazı adaylar sabahın erken saatinde gelirken, bazıları ise son dakikada yetişebildi. Sınava son dakikada koşarak yetişen öğrencilerin heyecanı kameralara yansırken, aileler ise sınava giren çocuklarını okulların önünde beklemeye devam ediyor.

Medeni Topaloğlu - Furkan Duman - Murat Delice - Talha Yiğit - Batuhan Altınbaş

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