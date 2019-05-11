U-19 maçında tekme ve yumruklar havada uçtu

5000 evler sahasında oynanan U19 Elit Ligi B kategorisinde mücadele eden ve normal süresi 1-1 biten Kardemir Karabükspor ile Denizlispor maçının uzatma dakikalarında yeşil saha biranda karıştı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Polis ekipleri ve teknik heyetlerin iki tarafın oyuncularını ayırdığı müsabakada maçın hakemi Sefer Yılmaz, Denizlispor'dan 8, Karabükspor'dan da 7 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, Karabükspor'un hocası Erkan Çakır'ı da tribüne gönderdi. 15 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle maç kalan 1 dakikalık bölüm tamamlanamadan bitti.

Yasin Erdem

