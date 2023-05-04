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U17 Elit A Ligi'nde şampiyon Sivasspor

U17 Elit A Ligi'nde şampiyon Sivasspor
U17 Elit A Ligi'nde şampiyon Sivasspor

U17 Elit A Ligi final maçında, Fenerbahçe ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada rakibini penaltılar sonucunda 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi'nin şampiyonu oldu.

Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe, Çağrı Fedai'nin golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada ise Samet Seymen Sargın'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra etkili olan Sivasspor'da Yunus Emre Konak, dakikalar 29'u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi. 45+1. dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda dakikalar 47'yi gösterirken Fenerbahçe'de Yasir Boz Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü attı. 52. dakikada Emre Gökay, bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve skor 3-3 oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

U17 Elit A Ligi'nde en iyiler şu şekilde:

En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)
En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)
En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)

Oğuzhan Sarzep

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