U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup yarı finalde

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek, namağlup yarı finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez yarı finale yükselen millilerimizde Ege Melisa ve Miray 10'ar sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Özlem 8, Aleyna ve Beren 7'şer, Dalia 5, Deniz Nazlıcan 4, Özge 3, Dilay 2, Pelin ve Bianca İlayda ise 1'er sayıyla eşlik etti.

Salon: SC Verde

Hakemler: Endri Zguri, Djordje Zelenovic

Türkiye: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Miray, Bianca İlayda, Dilay, Beren)

Karadağ: Krivopakic, Rudan, Popovic, Leovac, Vlaovic, Dragojevic, Smolovic (L) (A.Popovic, Krgovic, Cetkovic)

Setler: 25-10, 25-17, 25-10

Süre: 57 dakika (17, 23, 17)